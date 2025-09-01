© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaDie Rallye am US-Aktienmarkt wird durch die Erwartung der Anleger angetrieben, dass die Federal Reserve (Fed) im September die Zinsen senken könnte.Der S&P-500-Index verzeichnete dabei seine längste Serie monatlicher Gewinne seit 2021. "Es steht außer Frage, dass es eine gewisse Ausweitung der Rallye gegeben hat", sagte Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestrategin bei Charles Schwab, gegenüber MarketWatch. Der S&P 500 stieg im August um 1,9 Prozent und damit den vierten Monat in Folge - die Hausse setzt sich in diesem Jahr fort. US-Aktien liegen 2025 bislang im Plus, vor dem Hintergrund einer robusten US-Wirtschaft. Das Bureau of Economic Analysis schätzte am Donnerstag, dass das …Den vollständigen Artikel lesen ...
