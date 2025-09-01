Mit Ende der Sommerpause sorgt die Frühstart-Rente wieder für Diskussionen: Der geplante Start wackelt, die Ausgestaltung ist unklar, doch das Interesse von Eltern ist groß. Eröffnet sich mit ihr auch Marktpotenzial für Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler? Das ungeduldige Scharren rund um die angekündigte Altersvorsorgereform wird lauter. Eigentlich sollte bereits im Herbst die sogenannte Frühstart-Rente auf den Weg gebracht werden. Bisher liegt kein Gesetzentwurf vor und selbst wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
