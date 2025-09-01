Markus Zimmermann kehrt als Partner in das Führungsteam der Strategieberatung Oliver Wyman zurück. In seiner neuen Rolle wird er auf globaler Ebene das Thema Performance Transformation in der Praxisgruppe Insurance & Asset Management leiten. 2018 wechselte Zimmermann von Oliver Wyman zu Accenture. Die internationale Strategieberatung Oliver Wyman begrüßt zum 01.09.2025 Markus Zimmermann zurück an Bord. Als Partner wird er in seiner neuen Rolle auf globaler Ebene das Thema Performance Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
