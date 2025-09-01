Börsen-Ausblick September: Wall Street pausiert, Rohstoffrally & KI-Aktien im Check

Anzeige / Werbung

Auf eine Gegenbewegung spekulieren nun auch einige Anleger:innen in Frankreich. Wegen steigender Staatsverschuldung und einer Regierungsunsicherheit kam der CAC40 in der Vorwoche deutlich unter Druck. Eine Belastung für den Euro-Dollar blieb jedoch aus, da die Inflationsraten in Frankreich eher positiv überraschen konnten.

In den USA findet heute wegen eines Feiertags kein Kassa-Handel an der Wall Street statt. Auch dort endete die Vorwoche negativ, wobei der Dow Jones nur eine minimale Konsolidierung zeigte. Mit der Überschreitung des 45.000er-Bereichs hatte der Index erst jüngst neue Allzeithochs erreicht und hält sich dort sehr tapfer. Während der marktbreite S&P500 sich davon leicht entfernte, kam der Nasdaq insbesondere durch Äußerungen unter Druck, dass sich im Bereich der KI-Aktien eine Blase gebildet hat. Wer dies äußerte und welche Werte hier direkt betroffen waren, erfährst Du im heutigen Video.

Bei anderen Assetklassen gab es jedoch starke Anstiege. Allein 7 Prozent Kursanstieg im Silberpreis im August und bei Gold ein neues Allzeithoch am Freitag zeigen auf, dass es durchaus Alternativen zum Aktienmarkt gibt. Auch Orangensaft war im August sehr stark gefragt und der Kaffeepreis ist mit einem Anstieg von 40 Prozent sogar extrem gestiegen. Zu diesen Werten schauten wir uns den entsprechenden Future im Chartbild an und gingen ebenso auf die Veränderung beim Ölpreis vor der "kalten Jahreszeit" ein.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Im Dow Jones profitieren vor einer sehr wahrscheinlichen Zinssenkung der Fed am 17. September die Finanzwerte mit American Express. Ebenso gefragt war AppLovin, da mit Hilfe einer KI auch die Werbeausspielungen für Entwickler von "Mobile Games" weiteres Potenzial erhalten. Die Aktie gehört zu den am stärksten diskutierten Werten der letzten Monate.

Nicht umhin kommen wir, auf Nvidia nach den Earnings der Vorwoche einzugehen. Diese lagen (bis auf die Umsätze mit Rechenzentren) erneut über den Erwartungen. Der Kurs konsolidierte jedoch im August, schloss den Monat mit einem Minus ab und geriet vor allem am Freitag noch einmal unter Druck. Neue Allzeithochs sind damit womöglich erst einmal vertagt worden. Dies gilt auch für andere Werte aus dem KI-Bereich, welche vor allem durch eine dreistellige Bewertung beim KGV in das "Raster" von vielen Short-Spekulanten gefallen sind. Dabei galt das Hauptaugenmerk der Marvell Technology, die am Ausblick einige Bedenken äußerte und deren Aktienkurs noch einmal deutlich korrigierte. Wo könnte sich ein potenzieller Boden ausbilden?

Brillieren konnten hingegen Crowdstrike und Snowflake bei den Earnings zum zweiten Quartal. Snowflake profitiert weiter von hohen Margen, die bei Crowdstrike hingegen etwas leiden. Der Update-Skandal aus dem Vorjahr wirkt etwas nach und verschiebt Umsätze nach hinten, sodass beim Wachstum erst einmal ein kleiner Dämpfer zu erwarten ist. Dennoch ist das Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich sehr gut aufgestellt.

Mit Blick auf die neue Woche hatten wir Salesforce analysierte, die am Mittwoch Quartalszahlen veröffentlichen und erst im August mit zwei größeren Cyberangriffen zu kämpfen hatten.

