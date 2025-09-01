FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 129,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,75 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Daten aus der chinesischen Industrie sorgten für etwas mehr Zuversicht. In der Eurozone und den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben wird.

"Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

Erneut stiegen auch die Renditen von französischen Staatsanleihen. Das drohende Ende der französischen Regierung sorgt für große Verunsicherung. Anfang der vergangenen Woche hatte Frankreichs Premier François Bayrou angekündigt, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung von Bayrou, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. Zudem haben die Gewerkschaften landesweite Streiks und Kundgebungen gegen den Sparkurs der Regierung angekündigt./jsl/nas