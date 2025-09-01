Das Mercedes-Benz-Werk in Düsseldorf setzt einen Roboter-Hund namens "Aris" und eine Drohne als fleißige Helferlein in der Produktion ein. Sie übernehmen Routineaufgaben und sollen den Ausfall von Anlagen verhindern. Sowohl Roboter-Hund als auch Drohne sind Teil der Digitalisierungsstrategie im Transporter-Werk in Düsseldorf. Dort produzieren rund 5.500 Mitarbeiter die geschlossenen Baumuster des Mercedes-Benz Sprinter und eSprinter, also sowohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net