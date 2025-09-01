© Foto: Ong Wee Jin - picture alliance / ASSOCIATED PRESSRobert Kiyosaki warnt vor einem Finanzkollaps in Europa und rät Anlegern, sich mit Gold, Silber und Bitcoin zu retten. Der Autor von "Rich Dad Poor Dad" und erfahrene Investor Robert Kiyosaki hat erneut eindringlich vor einer globalen Finanzkrise gewarnt. In seiner jüngsten Botschaft verwies er auf massive Einbrüche bei Staatsanleihen: europäische Titel seien seit 2020 um 24 Prozent gefallen, US-Anleihen um 13 Prozent und britische Papiere sogar um 32 Prozent. "Europa ist am Ende", schreibt Kiyosaki und prognostizierte eine mögliche Insolvenz Frankreichs sowie Unruhen in Deutschland, die er mit historischen Revolten verglich. Gleichzeitig reduzierten Japan und China ihre Bestände an …Den vollständigen Artikel lesen ...
