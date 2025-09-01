DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Versicherer unter Druck

DOW JONES--Mit kleinen Verlusten hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Montag aus dem Handel verabschiedet. Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft. Da die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street. Als leicht stützend wurde der Einkaufsmanagerindex für die Schweiz gewertet, der im August zwar noch unter der Expansionsschwelle blieb, sich aber im Vergleich zum Juli etwas erholte. Der wegen der Trump-Zölle befürchtete Einbruch fand damit zumindest noch nicht statt. Zudem waren chinesische Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet ausgefallen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 12.177 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und zehn -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 12,06 (zuvor: 17,03) Millionen Aktien.

Pharmawerte waren meist gesucht, wobei die Schwergewichte Novartis (+0,4%) und Roche (kaum verändert) von guten Nachrichten zu Medikamentenstudien gestützt wurden. Alcon und Lonza gewannen 0,6 und 0,7 Prozent.

Gemieden wurden dagegen - im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen - die Aktien von Versicherern. Swiss Life, Swiss Re und Zurich gaben nachrichtenlos um bis zu 1,7 Prozent nach.

Unter den Nebenwerten profitierten Implenia nicht von neuen Hochbau-Aufträgen aus Deutschland. Die Titel verbuchten ein Minus von 0,9 Prozent.

September 01, 2025

