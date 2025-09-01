Ohne Impulse der Wall Street haben die deutschen Aktienmärkte heute fester tendiert. Die Rüstungsrallye geht weiter. Nach einem leicht schwächeren August ist der Dax positiv in den September gestartet. Am Montag schloss der deutsche Leitindex 0,57 Prozent höher bei 24.037,33 Punkten und kletterte damit wieder über die runde Marke von 24.000 Zählern, um die er zuletzt pendelte. Frische Impulse gab es jedoch kaum, weil in den USA wegen des Feiertags ...Den vollständigen Artikel lesen ...
