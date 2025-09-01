Anzeige
Montag, 01.09.2025
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Dow Jones News
01.09.2025 18:21 Uhr
182 Leser
XETRA-SCHLUSS/Freundlich - DAX wieder über 24.000 Punkte

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann bei sehr ruhigem Geschäft 0,6 Prozent auf 24.037 Punkte. Für eine gewisse Unterstützung sorgten Einkaufsmanagerindizes aus Europa und China. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Einen latenten Belastungsfaktor stellte weiterhin die Regierungskrise in Frankreich dar. Regierungschef Francois Bayrou will am 8. September die Vertrauensfrage stellen.

Das Marktgeschehen rund um die Vertrauensfrage von Ex-Premier Michel Barnier im vierten Quartal 2024 könnte nach Einschätzung von Moventum als Blaupause für die aktuelle Haushaltskrise um Bayrou dienen. Vor der eigentlichen Vertrauensabstimmung sei es damals zu Rücksetzern am französischen Aktienmarkt von bis zu fünf Prozent gekommen. Am Anleihenmarkt habe sich der Risikoaufschlag der französischen 10-Jahresanleihen gegenüber deutschen Anleihen auf rund 90 Basispunkte erhöht.

Vor dem Hintergrund der schwindenden Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine waren Rüstungsaktien gesucht. Rheinmetall gewannen 3,5 Prozent. Für Renk ging es sogar 7,2 Prozent nach oben; die Aktie wurde weiter von der Nachricht vom späten Freitagnachmittag gestützt, dass der Großaktionär Triton alle Anteile verkauft hat. Damit ist jeglicher Aktienüberhang weg", sagte ein Händler.

Daneben erholten sich Sartorius um 2,7 Prozent. In der zweiten Reihe schossen Teamviewer um 11,9 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie nun mit "Buy" nach zuvor "Underperform" einstuft. 

=== 
INDEX                    zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                    24.037,33 +0,6%   +20,1% 
DAX-Future                24.066,00 +0,3%   +18,3% 
XDAX                   24.035,18 +0,3%   +20,8% 
MDAX                   30.446,03 +0,5%   +18,4% 
TecDAX                   3.739,20 +1,0%   +8,4% 
SDAX                   16.892,61 +0,3%   +22,8% 
zuletzt                  +/- Ticks 
Bund-Future                 129,25  -26 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     26     14   0 1.924,6  26,6    3.215,9      45,7 
MDAX                    20     30   0  392,5  20,1     476,7      21,9 
TecDAX                   21     8   1  468,2  11,7     730,0      13,8 
SDAX                    40     24   6   82,1   7,6     104,3      9,1 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

