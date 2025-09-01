DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - DAX wieder über 24.000 Punkte

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann bei sehr ruhigem Geschäft 0,6 Prozent auf 24.037 Punkte. Für eine gewisse Unterstützung sorgten Einkaufsmanagerindizes aus Europa und China. Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Einen latenten Belastungsfaktor stellte weiterhin die Regierungskrise in Frankreich dar. Regierungschef Francois Bayrou will am 8. September die Vertrauensfrage stellen.

Das Marktgeschehen rund um die Vertrauensfrage von Ex-Premier Michel Barnier im vierten Quartal 2024 könnte nach Einschätzung von Moventum als Blaupause für die aktuelle Haushaltskrise um Bayrou dienen. Vor der eigentlichen Vertrauensabstimmung sei es damals zu Rücksetzern am französischen Aktienmarkt von bis zu fünf Prozent gekommen. Am Anleihenmarkt habe sich der Risikoaufschlag der französischen 10-Jahresanleihen gegenüber deutschen Anleihen auf rund 90 Basispunkte erhöht.

Vor dem Hintergrund der schwindenden Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine waren Rüstungsaktien gesucht. Rheinmetall gewannen 3,5 Prozent. Für Renk ging es sogar 7,2 Prozent nach oben; die Aktie wurde weiter von der Nachricht vom späten Freitagnachmittag gestützt, dass der Großaktionär Triton alle Anteile verkauft hat. Damit ist jeglicher Aktienüberhang weg", sagte ein Händler.

Daneben erholten sich Sartorius um 2,7 Prozent. In der zweiten Reihe schossen Teamviewer um 11,9 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie nun mit "Buy" nach zuvor "Underperform" einstuft.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.037,33 +0,6% +20,1% DAX-Future 24.066,00 +0,3% +18,3% XDAX 24.035,18 +0,3% +20,8% MDAX 30.446,03 +0,5% +18,4% TecDAX 3.739,20 +1,0% +8,4% SDAX 16.892,61 +0,3% +22,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,25 -26 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 26 14 0 1.924,6 26,6 3.215,9 45,7 MDAX 20 30 0 392,5 20,1 476,7 21,9 TecDAX 21 8 1 468,2 11,7 730,0 13,8 SDAX 40 24 6 82,1 7,6 104,3 9,1 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

September 01, 2025

