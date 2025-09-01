© Foto: Niko Tavernise - NetflixDie Märkte wirken gelassen, doch die Risiken türmen sich immer höher auf: Zoll-Belastungen, ein drohender Einwanderungsschock und die schwindende Unabhängigkeit der Federal Reserve sollten nicht unterschätzt werden.An den Finanzmärkten herrscht auffällige Ruhe. Doch hinter der Fassade brodeln gewaltige Risiken, die an den Märkten bislang nicht eingepreist sind. Die Situation erinnert etwas an den Netflix-Film "Don't look up", in dem die Erde von einem riesigen Kometen vernichtet werden soll, aber die Gefahr wird heruntergespielt und die Entscheidungsträger raten, einfach nicht nach oben zu sehen. Die von US-Präsident Donald Trump verordneten Importzölle werden als politisches Druckmittel …Den vollständigen Artikel lesen ...
