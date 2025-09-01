Trump-Coin WLFI verliert nach Handelsstart über 20% - Wale verkaufen massiv

Der neue WLFI-Coin von World Liberty Financial, dem der Familie Trump nahestehenden Unternehmen, erlebt einen turbulenten Handelsstart. Nach dem ersten Handelstag am 1. September verzeichnete der Token bereits einen Verlust von 22,47%, was hauptsächlich auf massive Verkäufe großer Investoren zurückzuführen ist.

WLFI-Coin startet mit hohem Handelsvolumen aber steilen Verlusten

Der WLFI-Coin erzielte bereits am ersten Handelstag ein beeindruckendes Handelsvolumen von 957,4 Mio. USD und wurde von großen Kryptobörsen wie Binance, Uniswap, Bybit, MEXC und KuCoin gelistet. Das der Familie Trump nahestehende Unternehmen World Liberty Financial hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres einen erfolgreichen Presale durchgeführt, der 550 Mio. USD einbrachte.

Trotz des hohen Interesses verlor der Token über 22% seines Wertes, was vor allem auf die hohe Marktkapitalisierung von 7,12 Mrd. USD zurückzuführen ist. Die vollständig verwässerte Bewertung liegt sogar bei 28,78 Mrd. USD, was viele Experten als überteuert ansehen. Der WLFI-Coin belegt bereits den 24. Platz der Kryptowährungen, obwohl er erst vor einem Jahr entstanden ist.

Marktanalyse zeigt kritische Konzentration bei Großinvestoren

Laut Bubblemaps halten die größten drei Wallets 52,79% des gesamten Tokenangebots, was eine kritische Konzentration darstellt. Diese Wale verkaufen derzeit hohe Bestände, was den Verkaufsdruck verstärkt und zu den steilen Abverkäufen führt. Die Kursbewegungen werden weniger von fundamentalen Daten wie Adoption oder technologischen Innovationen getrieben, sondern sind primär politisch motiviert.

Experten sehen eine faire Bewertung des WLFI-Coins bei maximal 1,5 Mrd. USD, was weitere Korrekturen wahrscheinlich macht. Im Vergleich zu etablierten Projekten wie Polkadot, Uniswap oder Aave hat der Token deutlich weniger technologische Innovationen vorzuweisen. Das Unternehmen hat zusätzlich einen USD-gebundenen Stablecoin namens USD1 herausgebracht, der mit US-Staatsanleihen abgesichert wird.

Best Wallet Presale bietet Alternative mit realem Nutzen

Im Gegensatz zum primär von der Trump-Marke getriebenen WLFI-Coin positioniert sich Best Wallet als Value-Coin mit vielfältigem Nutzen. Das Projekt bündelt verschiedene Krypto-Dienste an einem Ort und nutzt eine fortschrittliche Infrastruktur mit über 330 DeFi-Protokollen und 30 Cross-Chain-Bridges für hohe Geschwindigkeit und Kosteneffizienz.

Best Wallet bietet umfassende Services vom An- und Verkauf von Kryptowährungen mit Fiat-Währungen über DEX-Swaps bis hin zum Staking. Zusätzlich werden erweiterte Trading-Tools, gehebelter Handel und die Bankkarte Best Card angeboten. Der BEST-Coin ist derzeit noch im Presale für 0,025575 USD erhältlich und bietet Inhabern Gebührennachlässe, höhere Staking-Zinsen von dynamischen 87% pro Jahr sowie Zugang zu exklusiven Presales.

Direkt zur Best Wallet Website!

