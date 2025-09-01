DJ MÄRKTE EUROPA/DAX wieder über 24.000 - Rüstungsaktien gesucht

DOW JONES--Europas Börsen haben am Montag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Für eine gewisse Zuversicht sorgten die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes. Nachdem bereits neue Indizes aus China besser als erwartet ausgefallen waren, stützen unter anderem Daten aus der Schweiz. Zwar lag dort der Einkaufsmanagerindex noch im Kontraktionsbereich, zum Vormonat ist er aber gestiegen. Der wegen der Trump-Zölle befürchtete Einbruch fand damit zumindest noch nicht statt. Stark waren neue Daten aus Italien und revidierte aus Spanien.

Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 24.037, der Euro-Stoxx-50 rückte 0,3 Prozent vor. Am Devisenmarkt stieg der Euro auf 1,1702 Dollar. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die EZB nicht nur das Zinsniveau von 2,00 Prozent auf ihrer nächsten Sitzung bestätigen wird, sondern auch, dass der Zinssenkungszyklus damit beendet ist. Zugleich setzen die Anleger auf fallende Zinsen im Dollarraum. Der Goldpreis stieg auf 3.475 Dollar und damit fast auf das Allzeithoch. Der Silberpreis markierte ein 14-Jahreshoch.

Die US-Börsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Als Belastungsfaktor nannte QC Partners weiterhin die Situation in Frankreich. Regierungschef Francois Bayrou will am 8. September die Vertrauensfrage stellen. Sollte die Regierung gestürzt werden, dürften notwendige Sparmaßnahmen im Haushalt kaum noch durchsetzbar sein, hieß es am Markt. Die Pariser Börse schaffte ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Highlight der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Für Kursgewinne bei britischen Rüstungsaktien sorgte die nun erfolgte Einigung über den Verkauf von britischen Type-26-Fregatten nach Norwegen. Insgesamt geht es um mindestens 13 Kriegsschiffe zur U-Boot-Abwehr. Im ersten Teil des Deals wird Norwegen fünf Schiffe für umgerechnet rund 11,5 Milliarden Euro kaufen. Hauptkontraktor ist BAE Systems, deren Aktie um 1,9 Prozent zulegte. Rolls-Royce zogen um 2,8 Prozent an, das Unternehmen liefert Gasturbinen.

Daneben ging es europaweit zum Wochenstart mit Rüstungsaktien kräftig aufwärts vor dem Hintergrund der schwindenden Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. Rheinmetall gewannen 3,5 Prozent. Für Renk ging es sogar 7,2 Prozent nach oben; die Aktie wurde weiter von der Nachricht vom späten Freitagnachmittag gestützt, dass der Großaktionär Triton alle Anteile verkauft hat.

Nach günstig aufgenommenen Studiendaten zogen Novo Nordisk an der Börse Kopenhagen um 1,8 Prozent an. Das Blockbuster-Medikament Wegovy zur Gewichtsreduzierung senkt nach Angaben des Herstellers Novo Nordisk das Risiko eines Herzinfarkts, Schlaganfalls oder plötzlichen Todes um 57 Prozent im Vergleich zu Eli Lillys Medikamenten Mounjaro und Zepbound.

Orsted gewannen 3,6 Prozent auf dänische 200,00 Kronen. Hier stützte, dass der Großaktionär Equinor (+0,5%), die anstehende Kapitalerhöhung zeichnet. Die Analysten von RBC relativierten: Dies erwecke den Eindruck, als ob man eine andere Wahl gehabt hätte. Equinor habe Ende vergangenen Jahres 10 Prozent an Orsted zu rund 395 Kronen je Aktie erworben. Offen sei nur gewesen, in welchem Umfang Equinor bei der Erhöhung mitgehe.

Daneben erholten sich Sartorius um 2,7 Prozent. In der zweiten Reihe schossen Teamviewer um 11,9 Prozent nach oben, nachdem die Bank of America die Aktie nun mit "Buy" nach zuvor "Underperform" einstuft.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.367,08 +0,3% +9,3% Stoxx-50 4.563,87 +0,2% +5,7% Stoxx-600 551,43 +0,2% +8,4% XETRA-DAX 24.037,33 +0,6% +20,1% FTSE-100 London 9.187,34 k.A. +10,8% CAC-40 Paris 7.707,90 +0,1% +4,4% AEX Amsterdam 896,26 -0,0% +2,0% ATHEX-20 Athen 5.105,01 +0,6% +42,2% BEL-20 Bruessel 4.799,80 +0,0% +12,5% BUX Budapest 103.713,16 +1,1% +29,3% OMXH-25 Helsinki 4.952,54 +0,6% +14,1% ISE NAT. 30 Istanbul 11.279,95 k.A. +14,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.589,55 +1,1% -25,2% PSI 20 Lissabon 7.810,85 +0,7% +21,7% IBEX-35 Madrid 14.939,40 +0,0% +28,8% FTSE-MIB Mailand 42.409,71 +0,5% +23,4% OBX Oslo 1.572,10 +0,1% +18,0% PX Prag 2.271,61 +0,2% +28,8% OMXS-30 Stockholm 2.630,38 +0,2% +5,7% WIG-20 Warschau 2.770,36 -0,8% +27,5% ATX Wien 4.647,20 +0,7% +26,0% SMI Zuerich 12.176,52 -0,1% +5,1% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:58 % YTD EUR/USD 1,1701 +0,1% 1,1689 1,1697 +12,8% EUR/JPY 172,34 +0,3% 171,85 171,81 +5,5% EUR/CHF 0,9378 +0,3% 0,9351 0,9353 -0,4% EUR/GBP 0,8640 -0,2% 0,8656 0,8658 +4,6% USD/JPY 147,29 +0,2% 147,01 146,88 -6,5% GBP/USD 1,3543 +0,3% 1,3504 1,3510 +7,9% USD/CNY 7,1114 +0,3% 7,0876 7,0902 -1,7% USD/CNH 7,1360 +0,2% 7,1218 7,1213 -2,9% AUS/USD 0,6553 +0,2% 0,6540 0,6545 +5,7% Bitcoin/USD 108.744,40 -0,3% 109.070,10 108.491,80 +15,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,77 64,01 +1,2% 0,76 -10,4% Brent/ICE 68,19 67,48 +1,1% 0,71 -9,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.474,01 3.447,63 +0,8% 26,38 +31,4% Silber 40,65 39,75 +2,3% 0,90 +37,7% Platin 1.214,14 1.173,00 +3,5% 41,14 +33,9% Kupfer 4,51 4,52 -0,2% -0,01 +9,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

