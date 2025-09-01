Anzeige / Werbung

Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch - aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck

CrowdStrike gehört zu den spannendsten Playern im Bereich Cybersicherheit. Seit der Gründung 2011 hat das Unternehmen mit seiner cloudbasierten Plattform "Falcon" neue Standards gesetzt und sich durch spektakuläre Einsätze - von der Aufdeckung chinesischer Militärhacks bis zur Untersuchung des Sony-Angriffs - einen exzellenten Ruf erarbeitet. Mit Übernahmen, innovativen Tools wie der KI-gestützten Analystin "Charlotte" und der Aufnahme in den S&P 500 2024 hat sich CrowdStrike zu einem Schwergewicht im Schutz digitaler Infrastrukturen entwickelt. Doch die hohe Bewertung der Aktie wirft Fragen auf: Wie viel Wachstum ist bereits eingepreist?

In unserer heutigen Aktienanalyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, die zwar ein solides Umsatzwachstum zeigen, jedoch einen schwächeren Ausblick erkennen lassen. Belastet wird das Geschäft weiterhin durch ein Incentive-Programm, das nach dem folgenschweren Update-Fehler eingeführt wurde. Dieses bot Kunden Vergünstigungen, um Vertrauen zurückzugewinnen, verschiebt aber Umsätze und kostet CrowdStrike pro Quartal rund 10 bis 15 Millionen Dollar. Zusätzlich fallen im dritten Quartal Auszahlungen von etwa 51 Millionen Dollar für ausfallbedingte Kosten an. Das fehlerhafte Update hatte im Vorjahr massive Störungen bei Airlines, Banken und Kliniken verursacht - und die Folgen dieser Panne wirken bis heute nach. Wir analysieren, wie stark diese Belastungen den Kurs mittelfristig bremsen könnten und werfen mit dem Freestoxx-Tool einen Blick auf das Chartbild der Aktie.

