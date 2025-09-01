Offener Pavillon präsentiert neue Markenpositionierung und Denim-Innovationen

The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, kehrt zur Intertextile Shanghai (2. bis 4. September) zurück und präsentiert dort exklusiv eine weltweite Vorschau auf ihre neueste Denim-Innovation.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250901125082/de/

The LYCRA Company makes a bold statement at Intertextile Shanghai with its open-concept pavilion showcasing the new ALL IN LYCRA® brand positioning.

Zum ersten Mal verfügt der Messestand des Unternehmens über einen offenen Co-Creation-Bereich, der die Zusammenarbeit fördern soll. Vier wichtige Industriepartner werden sich gemeinsam mit The LYCRA Company in diesem gemeinsamen Ausstellungsbereich in Halle 4.1 (Stand E56) präsentieren. Dieser Bereich ist Teil eines größeren Pavillons mit einer Fläche von 788 Quadratmetern, in dem auch 18 Mitaussteller vertreten sind. Das eindrucksvolle und auffällige Design bringt die neue Positionierung der Marke ALL IN LYCRA zum Ausdruck und schafft ein faszinierendes Erlebnis für die Besucher.

ALL IN verkörpert das, was die Marke LYCRA auszeichnet sie stärkt Kunden in drei entscheidenden Punkten:

Lieferung differenzierter Fasern für hochleistungsfähige Produkte.

Zugang zu LYCRA Labs und Wissenschaftlern, die sich der Innovation und Problemlösung verschrieben haben.

Labs und Wissenschaftlern, die sich der Innovation und Problemlösung verschrieben haben. Überzeugendes gemeinsames Storytelling durch maßgeschneiderte gemeinsame Marketingprogramme.

Diese neue Positionierung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Partnern mit fortschrittlichen Glasfaserlösungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit ihrer Produkte dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

"Die Intertextile Shanghai ist die perfekte Plattform, um zu zeigen, wie wir uns gemeinsam mit unseren Kunden voll und ganz engagieren", so Jason Wang, Vice President Asia bei The LYCRA Company. "Wir haben unseren Ausstellungsraum so gestaltet, dass er eine intensivere Zusammenarbeit und stärkere Partnerschaften fördert und gleichzeitig unsere innovativen, marktrelevanten Lösungen präsentiert."

Besucher des Messestands von The LYCRA Company können folgende Innovationen hautnah erleben:

LYCRA VintageFX Denim Technologie Verleiht Vintage-Looks in wenig dehnbaren Stoffen und kombiniert dauerhaften Komfort und Passform mit traditionellem Stil.

Verleiht Vintage-Looks in wenig dehnbaren Stoffen und kombiniert dauerhaften Komfort und Passform mit traditionellem Stil. Biobasierte LYCRA EcoMade-Faser Diese Drop-in-Lösung wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und soll bei ihrer Markteinführung in diesem Jahr die gleiche Leistung wie die ursprüngliche LYCRA -Faser bieten.

Diese Drop-in-Lösung wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und soll bei ihrer Markteinführung in diesem Jahr die gleiche Leistung wie die ursprüngliche LYCRA -Faser bieten. LYCRA FitSense Denim-Technologie - Verleiht Denim ohne zusätzliche Einsätze oder Nähte gezielte Formgebung und Hebezonen für eine individuelle Passform.

- Verleiht Denim ohne zusätzliche Einsätze oder Nähte gezielte Formgebung und Hebezonen für eine individuelle Passform. COOLMAX EcoMade-Faser - Hergestellt aus 100 Textilabfällen oder recyceltem PET, werden ihre feuchtigkeitstransportierenden und schnell trocknenden Eigenschaften anhand einer interaktiven Anzeige demonstriert.

- Hergestellt aus 100 Textilabfällen oder recyceltem PET, werden ihre feuchtigkeitstransportierenden und schnell trocknenden Eigenschaften anhand einer interaktiven Anzeige demonstriert. THERMOLITE EcoMade-Faser Verwendet 100 recycelte Materialien, um einer Reihe von Funktionsbekleidung leichte Wärme zu verleihen.

Die vier Partner präsentieren im offenen Pavillon LYCRA-Fasern entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Garn bis zum fertigen Kleidungsstück:

Lianxingfa erweitert das Anwendungsspektrum der LYCRA ADAPTIV-Faser , während Shining ihre Leistungsvorteile präsentiert. Beide bieten den Besuchern ein beeindruckendes Erlebnis.

erweitert das Anwendungsspektrum der , während ihre Leistungsvorteile präsentiert. Beide bieten den Besuchern ein beeindruckendes Erlebnis. Trend Textile präsentiert nachhaltige Strickwaren aus LYCRA FiT400 -Faser

präsentiert nachhaltige Strickwaren aus Narik präsentiert nahtlose Kleidungsstücke mit LYCRA-Faser

Gastredner von Denim-Partnern werden gemeinsam mit Vertretern von The LYCRA Company am 3. September zwei Präsentationen halten, in denen unsere Zusammenarbeit und unser ALL IN-Ansatz vorgestellt werden:

LYCRA Denim-Technologie mit Advance Denim und Texhong

Denim-Technologie mit Advance Denim und Texhong COOLMAX-Faser mit SEAZON Denim

Weitere Informationen zur Präsenz und zu den Aktivitäten von The LYCRA Company auf der Intertextile Shanghai finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

LYCRA, LYCRA FitSense, LYCRA FiT400, COOLMAX und THERMOLITE sind Marken der The LYCRA Company.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250901125082/de/

Contacts:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com