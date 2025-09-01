Telegram Trader AWSX: Chinas Tech-Riese startet wieder durch

Charttechnik: Kurs vor Ausbruch

Der Tencent-Kurs steht vor einer entscheidenden Widerstandszone. Ein Ausbruch über die Clusterzone aus Sommer 2021 und dem Hoch von März 2025 könnte 20% Potenzial bis zum Allzeithoch freisetzen. Rücksetzer in den Bereich um 55 US-Dollar bieten attraktive Einstiegsgelegenheiten.

Fazit

Chancen für Anleger Tencent könnte der Katalysator für eine neue Rallye chinesischer Tech-Werte werden. Mit innovativen Produkten, klarer Wachstumsstrategie und einem freundlicheren Marktumfeld rückt der Konzern wieder in den Fokus internationaler Investoren. Gerade jetzt ist das Interesse am chinesischen Markt noch zurückhaltend - ein Vorteil für Anleger, die früh Position beziehen.

