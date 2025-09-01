Anzeige
Montag, 01.09.2025
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
WKN: A1138D | ISIN: KYG875721634
Tradegate
01.09.25 | 19:13
66,51 Euro
+0,09 % +0,06
01.09.2025
Telegram Trader AWSX: Chinas Tech-Riese startet wieder durch

Soll man bei dieser Aktie jetzt einsteigen? Der Telegram Trader analysiert.

Liebe Leserinnen und Leser,nach einer Phase der Skepsis schöpfen Investoren wieder Vertrauen in chinesische Technologiewerte - im Mittelpunkt steht dabei Tencent.Mit WeChat betreibt Tencent weit mehr als nur eine Messenger-App: Chat, Shopping, Gaming, Nachrichten, Streaming, Musik, Payment und integrierte Shops - eine digitale All-in-One-Lösung für den Alltag. Rund 1,4 Milliarden monatlich aktive Nutzer verbringen etwa ein Drittel ihrer gesamten mobilen Nutzungszeit in China auf der Plattform.Auch im Gaming zählt Tencent zur Weltspitze: Als einer der größten Publisher ist das Unternehmen an Hits wie League of Legends, Clash of Clans und Honor of Kings beteiligt. Die jüngst von der chinesischen Aufsicht genehmigten 136 neuen Spiele - ein Plus von 18% gegenüber dem Vorjahr - dürften die Umsätze zusätzlich befeuern.KI-Offensive mit Hunyuan und DeepSeekEin zentraler Wachstumstreiber ist Tencents KI-Strategie. Mit den eigenen Sprachmodellen Hunyuan und DeepSeek wird WeChat intelligenter - durch personalisierte Suche, maßgeschneiderte Videoempfehlungen und effizientere Werbung.Das Konzept erinnert an Meta, das 2024 mit KI-gestützter Personalisierung bei Reels seine Werbeeinnahmen um 27% steigern konnte. Auch das Verhältnis zwischen Staat und Branche hat sich entspannt: Die Politik setzt wieder stärker auf Innovation und Wachstum, insbesondere bei Schlüsseltechnologien wie Chips und KI - ein klarer Vorteil für Tencent.Strategische Investitionen stärken die RenditeTencent investiert konsequent in Plattformen und Produkte, was Margen und Wettbewerbsvorteile stärkt. Rückenwind bringen sinkende App-Store-Gebühren, steigende Videowerbeerlöse, Fortschritte im E-Commerce und Chancen in Unternehmenssoftware. Trotz seiner Größe ist Tencent vergleichsweise günstig bewertet: Während der S&P 500 beim 24-Fachen der erwarteten Gewinne liegt, notiert Tencent bei etwa 17. Aktienrückkäufe signalisieren zusätzliches Vertrauen in die eigene Position.
Charttechnik: Kurs vor Ausbruch

Der Tencent-Kurs steht vor einer entscheidenden Widerstandszone. Ein Ausbruch über die Clusterzone aus Sommer 2021 und dem Hoch von März 2025 könnte 20% Potenzial bis zum Allzeithoch freisetzen. Rücksetzer in den Bereich um 55 US-Dollar bieten attraktive Einstiegsgelegenheiten.

Fazit

Chancen für Anleger Tencent könnte der Katalysator für eine neue Rallye chinesischer Tech-Werte werden. Mit innovativen Produkten, klarer Wachstumsstrategie und einem freundlicheren Marktumfeld rückt der Konzern wieder in den Fokus internationaler Investoren. Gerade jetzt ist das Interesse am chinesischen Markt noch zurückhaltend - ein Vorteil für Anleger, die früh Position beziehen.

Für Ihre persönlichen Investments wünsche ich Ihnen - wie immer - maximalen Erfolg.

Ihr Telegram-Trader AWSX

PS: Sie möchten solche Analysen nicht verpassen? In meinem kostenlosen Telegram-Kanal teile ich regelmäßig Insights und konkrete Aktienideen - schauen Sie gern vorbei!

