Polens Aktienmarkt war einer der Shootingstars Europas - doch neue Steuerpläne, hohe Defizite und Unsicherheit über die Geldpolitik bremsen die Rallye. Geht die Erfolgsgeschichte weiter oder droht die Ernüchterung?Mit einem Plus von mehr als 25 Prozent seit Jahresbeginn gehört Polens Leitindex WIG20 zu den besten Börsenperformern Europas. Vor allem Banken hatten das Tempo vorgegeben - bis die Regierung im August einen Paukenschlag lieferte: Ab 2026 soll die Körperschaftsteuer für Finanzinstitute von 19 auf 30 Prozent steigen, um höhere Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Für den WIG20, in dem Banken die Schwergewichte stellen, bedeutete das einen Tagesverlust von über 4,5 Prozent.
