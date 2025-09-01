Frankreich rutscht tiefer in die Schuldenfalle - und die Finanzmärkte reagieren nervös. Thorsten Polleit sprich im wO-TV-Interview über die Gefahren.Mit einer Staatsverschuldung von 114 Prozent der Wirtschaftsleistung und einem Defizit von mehr als 6 Prozent droht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zum Auslöser einer neuen Schuldenkrise zu werden. "Die Finanzmärkte scheinen zu erkennen, dass es hier wirklich ein ernstes Problem gibt", warntThorsten Polleit, Herausgeber des Boom & Bust Reports. Anders als Italien, das zuletzt Konsolidierungsfortschritte erzielt hat, habe Paris seine öffentlichen Finanzen "äußerst rücksichtslos" behandelt. Für Anleger heißt das: Euro-Anleihen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE