Die Katjes International GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1KRMZ7) meldet den Vollzug der Übernahme von 60 % der Willy Bogner GmbH. Damit steigt der Konzern ins Luxusgüter-Segment ein und erweitert sein Markenportfolio um eine international bekannte Premium-Marke. Katjes International Aktie: Deal abgeschlossen - Kartellamt gibt grünes Licht Zum 01. September 2025 hat die Katjes-Tochter Katjes Quiet Luxury GmbH wie vereinbart 60 % der Anteile an der Willy Bogner GmbH ("BOGNER") übernommen. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgte bereits am 08. August.Die Familie Bogner bleibt mit 40 % beteiligt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin