Stefan Eck wird Anfang Oktober neuer Group Chief Financial Officer (CFO) bei Engel & Völkers. Er tritt die Nachfolge von Florian Wieser an, der das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Eck wird die Kernbereiche der Finanz- und Governance-Funktionen verantworten. Engel & Völkers hat Stefan Eck zum 01.10.2025 zum neuen Group Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er folgt auf Florian Wieser, der das Unternehmen nach mehrjähriger Leitung des Finanzbereichs verlassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
