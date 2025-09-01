EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmaßnahmen



01.09.2025 / 20:28 CET/CEST

SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmaßnahmen Niestetal, 01. September 2025 - Anknüpfend an die bisherige Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der SMA Solar Technology AG (SMA / ISIN: DE000A0DJ6J9 / FWB: S92) teilt das Unternehmen folgendes mit: Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions hat sich im Laufe des dritten Quartals noch einmal deutlich verschlechtert. Hierdurch entstehen auf divisionsbezogene Vermögenswerte zusätzliche Wertminderungsaufwendungen wie Vorratsabwertungen, Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte und Sachanlagen, wie Produktionsanlagen. Zudem werden Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen erwartet. In Summe geht der Vorstand von Einmalaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 170 Mio. Euro bis 220 Mio. Euro aus[1]. Aufgrund der anhaltenden schwachen Marktentwicklung in den Marktsegmenten für Privat- und Gewerbeanlagen erweitert der Vorstand die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere in der Division Home & Business Solutions. Dies beinhaltet die Anpassung und Entwicklung des Produktportfolios und der Wertschöpfungstiefe, eine stärkere Nutzung unserer internationalen Standorte sowie eine effizientere Servicestrategie. Die Gesellschaft strebt damit zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von voraussichtlich mehr als 100 Mio. Euro bis Ende 2027 an. Die vorgenannten Einmaleffekte führen zu einer Anpassung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand geht nun von einem EBITDA zwischen -80 Mio. Euro und -30 Mio. Euro (vorher: 70 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro) aus. Der Umsatz wird zwischen 1.450 Mio. Euro und 1.500 Mio. Euro erwartet und liegt damit leicht unter der bisherigen Umsatzprognose von 1.500 Mio. Euro bis 1.550 Mio. Euro. Kontakt: Viona Brandt Investor Relations viona.brandt@sma.de Tel. +49 151 277 65 825 [1] Einschließlich nicht EBITDA-wirksame negative Einmaleffekte von ca. 50 bis 65 Mio. Euro.











