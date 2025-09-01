© Foto: dpa | Sven Hoppe - picture allianceDer Silberpreis ist am Montag erstmals seit über einem Jahrzehnt über 40 US-Dollar je Unze gestiegen - angefacht von wachsenden Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat.Der Spotpreis für Silber legte um bis zu 1,8 Prozent auf 40,41 US-Dollar zu und trieb das Plus seit Jahresbeginn damit auf über 40 Prozent. Die Rallye spiegelt den Aufwärtstrend bei anderen Edelmetallen wider, darunter Gold, Platin und Palladium. [spotify]3nvL7DqbUPXqG2h2FdRLGy[/spotify] Noch ist das Potenzial von Silber aber nicht ausgereizt. Dazu kommt, dass der Durchbruch der magischen 40-US-Dollar-Marke für ein starkes Momentum sorgt und für weitere Käufe. In der Regel erhöhen niedrigere Zinsen …Den vollständigen Artikel lesen ...
