Erst am Freitag veröffentlichte BYD die jüngsten Quartalszahlen - und patzte damit. Heute wurde eine weitere wichtige Kennzahl bekannt gegeben, die ebenfalls nicht überzeugen konnte. DER AKTIONÄR ist bei den Papieren nun so oder so raus.Erst letzten Freitag hatte der E-Autokonzern seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dabei musste der Tesla-Konkurrent einen deutlichen Gewinnrückgang vermelden. Dieser lag bei 6,36 Milliarden Yuan (rund 891 Millionen Euro) und damit 30 Prozent geringer als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
