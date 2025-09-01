Nächster viraler Memecoin PepeNode bietet guten Krypto-Miner zum Verdienen

Mit PepeNode startet die erste Kryptowährung mit Memecoin-Mining und wird Geschichte auf dem Krypto-Markt schreiben. Aus diesem Grunde konnte das Projekt mit seinem Fundraising auch innerhalb der ersten Stunden bereits eine Finanzierungssumme in Höhe von 529.730 USD erzielen.

Zudem handelt es sich bei PepeNode nicht nur um einen Coin, welcher den Anlegern das Blaue vom Himmel verspricht und dann nichts liefert. Stattdessen wird das Mining schon seit Anbeginn des Presales unterstützt.

Daher sollten Sie sich nun auch anschließen und mit dem Memecoin-Mining beginnen, indem Sie Rigs bauen, Belohnungen verdienen und den PEPENODE-Tokenbestand über das gamifizierte Mining-System verbrennen. All dies ist sogar vor dem Launch des offiziellen Token möglich.

PepeNode ist eine hervorragende Fusion des Memecoin-Sektors mit dem Krypto-Mining gelungen. Dabei sorgt das gamifizierte Mining-Erlebnis in Verbindung mit der Meme-Kultur für ein interaktives Modell, welches die Nutzer immer wieder zurückkehren lässt und gleichzeitig der Wert des deflationären Tokens über Burnings stärkt.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann der PEPENODE-Coin über den Presale für einen Preis in Höhe von 0,0010366 USD gekauft werden. Dieser wird allerdings nur noch für weniger als 17 Stunden zur Verfügung stehen, weshalb ein schnelles Handeln angebracht ist.

Das macht den ersten Mine-to-Earn-Memecoin so vielversprechend

Wie für einen Memecoin typisch, ist auch das Konzept von PepeNode sogar von Anfängern leicht verständlich, was die Einstiegshürden eliminiert und die Adoption fördert. So werden keinerlei technische Expertise, teure Hardware, günstige Strompreise oder andere Hindernisse gestellt. Stattdessen ist es virtuelles Mining-System, welches eine integrierte Engagement-Verstärkungsschleife nutzt.

In dem Spiel erwerben die Nutzer mit dem nativen PEPENODE-Coin die Mining-Nodes und können diese in ihrem eigenen Serverraum deponieren. Dabei lassen sich auch verschiedene Arten von Nodes miteinander zusammenführen, um die Hashleistung zu verbessern und Belohnungen zu generieren.

Von den für Upgrades aufgewendeten Coins werden rund 70 % über Burnings dauerhaft aus dem Verkehr gezogen. Mit diesem Verfahren wird für einen deflationären Mechanismus gesorgt, welcher sich unterstützend auf den Kursverlauf von PEPENODE auswirkt.

Solange sich das Projekt noch im Vorverkauf befindet, wird das Mining offchain abgewickelt und nach dem Launch onchain geschaltet. Bereits können Interessierte ihre Coins in der Offchain-Version staken, um schon vor dem TGE die ersten Belohnungen zu verdienen.

Im späteren Verlauf werden die Nutzer auf einer Rangliste konkurrieren, um auf diese Weise noch mehr Coins zu erhalten. Verfolgen lassen sich die Errungenschaften über ein Echtzeit-Dashboard, wobei die höchsten Plätze Bonus-Memecoins in PEPE, FARTCOIN und anderen erhalten.

Somit verwandelt PepeNode das Staking in ein interaktives Mine-to-Earn-Memecoin-Erlebnis.

PepeNode wird nahtlos von offchain auf onchain geschaltet

Sobald der PEPENODE-Coin von den Börsen eingeführt wurde, wird das Mining-System von offchain auf onchain umgestellt und somit über eine Blockchain abgewickelt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Belohnungen, Burnings und Auszahlungen transparent nachvollziehbar sind sowie effizient berechnet und migriert werden.

Um für ein großes Interesse zu Beginn zu sorgen, verwendet der Vorverkauf ein gestaffeltes Belohnungssystem. Von diesem profitieren vor allem die frühen Teilnehmer, da den Minern anfänglich höhere Belohnungsraten vergünstigt werden.

Damit erhalten die frühen Kleinanleger einen Vorteil, welcher auch den Einfluss der Wale verringert, die ansonsten meist zu einem späteren Zeitpunkt häufig dominante Positionen der Coins innehaben.

Hinzu kommt ein Empfehlungsprogramm, bei dem die Teilnehmer für angeworbenen Personen einen Bonus in Höhe von 2 % des Investitionsbetrages erhalten. Auf diese Weise könnte der Vorverkauf noch deutlich schneller vergriffen sein.

PepeNode ist ein Ethereum-Meisterwerk

Bei PepeNode handelt es sich um einen ERC-20-Token der Ethereum-Blockchain, weshalb er sich hervorragend in andere mit der EVM kompatiblen Chains integrieren lässt. Aber auch von Wallets, Börsen, DeFi-Plattformen und mehr lässt er sich somit deutlich besser nutzen.

Die Prozesse von PepeNode werden automatisch von Smart Contracts exekutiert, wie das Mining und die Vergütungen. Dabei sichert der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus von Ethereum Staking, Mining, Empfehlungsprämien, Burnings und Auszahlungen ab.

Zum aktuellen Zeitpunkt handelt es sich bei Ethereum um die führende Blockchain im Bereich der Smart Contracts, weshalb die zugehörige Kryptowährung erst kürzlich ein neues Allzeithoch in Höhe von 4.954 USD erreicht hat. Denn zuletzt haben die Institutionen darin das Rückgrat für disruptive Sektoren wie Stablecoins und Tokenisierung erkannt.

Von PEPENODE gibt es insgesamt 210 Mrd. Token, welche das Ökosystem antreiben. Alle Aspekte der Netzwerknutzung umfassen Transaktionen, wofür wiederum die eigene Kryptowährung benötigt wird, wie den Kauf von Miner-Nodes, den Aufbau des Serverraums oder die Aufrüstung der Geräte.

Memecoin PepeNode ist von Beginn an nützlich

Anleger müssen sich bei PepeNode nicht auf die Versprechungen des Whitepapers und der Roadmap verlassen. Schließlich wurde das Mining-System schon jetzt gestartet und kann von Interessierten genutzt werden. Auf diese Weise können die Aktivitäten der Nutzer während der ersten Phase der Roadmap auch in die Skalierung des Projektes auf der Blockchain integriert werden.

Der Presale stellt somit den ersten Schritt dar, wobei das Staking-Dashboard bereits live ist und die Belohnungen vergütet werden. Danach folgen das TGE, die Listungen der Kryptobörsen und die Miner-Node-Funktionalität.

In der dritten Phase soll dann das System onchain abgewickelt werden, inklusive der NFT-basierten Upgrades und einer Reihe von Ranglisten. Zum Schluss soll das Projekt mit Belohnungen in Form der führenden Memecoins wie Pepe abgerundet werden, was mit von Influencern gesteuerten AirDrop-Kampagnen geschieht.

Ebenfalls ist geplant, das Mining-System auf Mobilgeräten anzubieten, um auf diese Weise für eine größere Akzeptanz und Nutzerbasis zu sorgen.

Der Krypto-Experten Jacob Crypto Bury hat seinen 58.000 Abonnenten auf YouTube mitgeteilt, dass PepeNode eine Chance auf 10x hat. Schließlich handelt es sich um den ersten Mine-to-Earn-Memecoin, der auch noch eine starke Verbindung zu der Marke Pepe hat. Zusammen mit der niedrigen Bewertung bietet sich ein großes Aufwärtspotenzial.

So könne Sie sich in PepeNode vor der Markteinführung positionieren

Über einen Vorverkauf können Sie sich bei den Kryptowährungen ein größeres Aufwärtspotenzial sichern, da sie noch nicht an den Börsen in die Höhe getrieben wurden. PepeNode soll erst im vierten Quartal dieses Jahres eingeführt werden, wobei Sie bis dahin schon von schrittweisen Preiserhöhungen und Staking-Zinsen profitieren können.

Die frühen Unterstützer erhalten somit nicht nur Anrechte auf höhere Mining-Belohnungen, sondern auch größere Verdienste über die Preisanhebungen und das Staking, wobei die Zinsen derzeit bei 3.135 % pro Jahr liegen und an die Anzahl der gestakten Token angepasst wird.

Damit Sie frühzeitig in PepeNode investieren, öffnen Sie die Website des Presales. Auf dieser können Sie den Coin mit ETH, BN, USDT (ERC-20 und BEP-20) und Bannkarte bezahlen. Alternativ ist die Teilnahme auch mit der Best Wallet und somit einer der besten digitalen Geldbörsen möglich, welche Sie im bei Google Play und im Apple App Store finden.

Im Unterschied zu anderen Memecoins legt das Team von PepeNode Wert auf Sicherheit, weshalb der Smart Contract von Coinsult auf Schwachstellen überprüft wurde. Dabei konnten keinerlei schwerwiegende Risiken festgestellt werden.

Ratsam ist es auch, sich PepeNode auf X und Telegram anzuschließen, damit Sie nicht riskieren, wichtige Informationen zu verpassen.

