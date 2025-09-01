DJ UPDATE/NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.036 Punkte - SMA Solar brechen ein

DOW JONES--SMA Solar sind nachbörslich am Montag stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen am Abend seine Prognosen gesenkt hatte. SMA Solar rechnet nun mit einem EBITDA für das laufende Jahr zwischen minus 80 und minus 30 Millionen Euro statt mit 70 bis 80 Millionen Euro. Auch der Umsatz wird nun niedriger erwartet mit 1,45 bis 1,5 statt 1,5 bis 1,55 Milliarden Euro. Bei Lang & Schwarz wurde der Kurs der Aktie darauf gut 12 Prozent niedriger gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.00 Uhr 17.30 Uhr 24.036 24.037 -0,0% ===

September 01, 2025

