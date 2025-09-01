Anzeige
Montag, 01.09.2025
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
WKN: A0DJ6J | ISIN: DE000A0DJ6J9 | Ticker-Symbol: S92
Xetra
01.09.25 | 17:35
22,500 Euro
-0,71 % -0,160
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
RENIXX
TecDAX
Dow Jones News
01.09.2025 22:33 Uhr
UPDATE/NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.036 Punkte - SMA Solar brechen ein

DJ UPDATE/NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.036 Punkte - SMA Solar brechen ein

(NEU: SMA Solar)

DOW JONES--SMA Solar sind nachbörslich am Montag stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen am Abend seine Prognosen gesenkt hatte. SMA Solar rechnet nun mit einem EBITDA für das laufende Jahr zwischen minus 80 und minus 30 Millionen Euro statt mit 70 bis 80 Millionen Euro. Auch der Umsatz wird nun niedriger erwartet mit 1,45 bis 1,5 statt 1,5 bis 1,55 Milliarden Euro. Bei Lang & Schwarz wurde der Kurs der Aktie darauf gut 12 Prozent niedriger gestellt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
19.00 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.036    24.037   -0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 15:59 ET (19:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
