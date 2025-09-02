DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 2. September

=== 10:00 DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 1,90-prozentiger Bundesschätze mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 16:00 US/Bauausgaben Juli PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 48,5 Punkte zuvor: 48,0 Punkte 18:00 DE/Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hält Eröffnungsrede zu Kunstausstellung in der Niederlassung Chemnitz ===

