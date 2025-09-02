DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 6.11 Uhr 23,0 Punkte auf 24.042,0. In den Handel gegangen war er mit 24.042,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.126,0 und das Tagestief bei 24.018,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 426 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 00:11 ET (04:11 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News