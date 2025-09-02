DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank könnte in naher Zukunft Vollzug für die Nachfolgeregelung für IT-Vorstand Bernd Leukert melden, erfuhr das Handelsblatt am Montag von mit dem Sachverhalt vertrauten Personen. "Eine finale Entscheidung steht noch aus, aber das könnte nun schnell gehen", hieß es in Finanzkreisen. Die Deutsche Bank wollte das nicht kommentieren. Die Wahl dürfte auf einen deutschen Manager fallen, sein Amtssitz werde Frankfurt sein, hieß es in Finanzkreisen. Leukert zählte im Vorstand zu den wenigen Vorstandsmitgliedern, die von Deutschland aus arbeiten. Der Aufgabenzuschnitt für den Leukert-Nachfolger ist offenbar noch nicht geklärt. "Es wird diskutiert, ob der künftige IT-Chef nicht noch weitere Aufgaben über die aktuellen Zuständigkeiten von Leukert hinaus übernehmen soll", so ein Insider. Sicher sei dies aber nicht. Die Suche nach einem neuen IT-Chef ist nötig, weil der amtierende Vorstand Leukert die Deutsche Bank zum Jahresende verlassen wird. Sein Vertrag wird nicht verlängert. (Handelsblatt)

FINTECH - Britische Fintechs verstärken ihre Pläne zum Kauf von US-Banken, da die Regulierungsbehörden unter der Trump-Administration einen entspannteren Ansatz bei Fusionen signalisieren. Die britischen Digitalbanken Revolut und Starling sollen die Übernahme von staatlich geprüften Banken in den USA erwägen, was es ihnen ermöglichen würde, amerikanische Banklizenzen zu erhalten und in allen 50 Bundesstaaten Kredite zu vergeben. Revolut, Europas größtes Fintech-Unternehmen, hat sich laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person an Berater wie die Bank of America gewandt, um eine US-Bank zu kaufen. (Financial Times)

