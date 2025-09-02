© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONGold durchbricht erstmals die Marke von 3.500 US-Dollar je Feinunze. Zinssenkungsfantasien am Markt, geopolitische Unsicherheiten und eine starke Silber-Nachfrage treiben die Rallye auf neue Rekorde.Der Goldpreis hat mit einem Wert von über 3.500 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) eine neue Bestmarke aufgestellt. Antreiber der Rallye sind die Aussicht auf Zinssenkungen der US-Notenbank sowie die wachsende Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der Federal Reserve. Am Dienstagmorgen kletterte der Spotpreis in Asien laut Bloomberg zeitweise auf 3.508,73 US-Dollar, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit wurde das Hoch vom April übertroffen. Seit Jahresbeginn hat Gold um über 30 …Den vollständigen Artikel lesen ...
