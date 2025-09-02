Der deutsche Wechselrichter-Hersteller SMA Solar kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage. Am Montagabend gab das Unternehmen bekannt, seine Planzahlen für 2025 zu senken. Zudem sollen die Restrukturierungsmaßnahmen verschärft werden. Die Aktie verlor am gestrigen Abend bereits prozentual zweistellig.Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions habe sich im Laufe des dritten Quartals noch einmal deutlich verschlechtert, konstatiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär