Berlin (ots) -PriceHubble, der führende Anbieter von Immobiliendatenlösungen, kündigt heute die Markteinführung seines neuen Lead Calling AI Agent an. Die Lösung, entwickelt für den Immobilien- und Kreditbereich, automatisiert den Erstkontakt per Telefon und ermöglicht es Sales-Teams, sich nur auf vielversprechende Leads zu konzentrieren und schneller Abschlüsse zu erzielen.Die Markteinführung baut auf dem Erfolg der Anfang des Jahres vorgestellten KI-Agenten von PriceHubble auf und adressiert eine der größten Herausforderungen der Branche: die hohen Kosten durch den Zeitaufwand für unqualifizierte oder falsche Leads.PriceHubbles neuer Lead Calling AI Agent liefert messbare Ergebnisse bei der Qualifizierung von Immobilien- und Baufi-Leads:- Schnellere Kontaktaufnahme - Der neue Agent kontaktiert frische Leads automatisch unmittelbar nach der Formulareingabe und unternimmt bei Nichterreichbarkeit weitere Anrufversuche. So wird sichergestellt, dass Interessenten genau dann erreicht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme am höchsten ist.- Höhere Lead-Qualität - Er überprüft automatisch Kontaktdaten, qualifiziert das Interesse sowie Informationen zum Zeithorizont und zum Objekt. Unqualifizierte oder fehlerhafte Leads werden dabei zuverlässig herausgefiltert.- Mehr Umsatz - Indem qualitativ hochwertige Leads priorisiert und strukturierte Gesprächsergebnisse direkt ins CRM übertragen werden, können Sales-Teams ihre Energie auf jene Kontakte richten, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit konvertieren. Das führt zu mehr erfolgreichen Abschlüssen und steigenden Umsätzen."Sales-Teams verlieren wertvolle Zeit mit unqualifizierten Leads. Genau hier setzt unser Lead Calling AI Agent an, indem er die Weitergabe vielversprechender Leads an Ihr Team beschleunigt. Zudem wirken die Gespräche natürlich und menschlich - eine Qualität, an der viele lange gezweifelt haben und die heute Realität ist", so Christian Crain, Regional Director DACH/CEE bei PriceHubble. "Diese Kombination aus Effizienz und Authentizität ermöglicht es Maklern und Baufi-Profis, Ressourcen gezielter einzusetzen und hochwertige Leads schneller zu konvertieren.""Die Einführung unseres Lead Calling AI Agents ist ein weiterer Schritt, KI gezielt auf reale, tägliche Herausforderungen im Immobilien-, Hypotheken- und Finanzplanungsumfeld anzuwenden", ergänzt Dr. Stefan Heitmann, CEO und Gründer von PriceHubble. "Indem wir branchenspezifische Daten mit generativer KI und Automatisierung kombinieren, liefern wir Workflow-Lösungen, die Effizienz, Kundenengagement und ROI direkt verbessern."Der neue KI-Agent, der für die Immobilien- und Finanzbranche entwickelt wurde, kombiniert branchenspezifisches Training mit natürlichen Dialogen. Er ist vollständig an lokale Märkte und Geschäftsprozesse anpassbar und gewährleistet damit sowohl Qualität als auch Relevanz.Der Lead Calling AI Agent ist ab sofort für PriceHubble-Kunden verfügbar.Pressekontakt:PriceHubble Österreich GmbHFelicitas SommerTelefon: +436766761857E-Mail: felicitas.sommer@pricehubble.comOriginal-Content von: PriceHubble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180742/6108853