Diese asiatische Börse erlebt 2025 ein starkes Comeback. Der Leitindex liegt seit Jahresbeginn um 30 Prozent vorne. So investieren Anleger clever via ETFs. Mit einem YTD-Zuwachs von über 30?Prozent hat der Hang?Seng Index 2025 den höchsten Stand seit Ende 2021 erreicht - ein beeindruckendes Signal für das Comeback eines Marktes, der jahrelang unter politischen Unsicherheiten, regulatorischen Eingriffen und globaler Skepsis litt. Vor allem Internet-Champion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE