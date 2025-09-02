Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 02
[02.09.25]
TABULA ICAV
|Fund: JH EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|LU2941599081
|17,658,828.00
|EUR
|0
|179,685,687.46
|10.1754
|Fund: JH EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|LU2941599248
|837,577.00
|USD
|0
|8,591,844.93
|10.258
|Fund: JH EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,422,101.38
|10.1424
|Fund: JH EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,433.22
|10.0312
