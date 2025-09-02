Berlin (ots/PRNewswire) -Die Home-Tech-Marke Hizero präsentiert dieses Jahr auf der IFA Berlin (Halle 9, Stand 143, 5. bis 9. September) eine völlig neue Art der Reinigung. Vergessen Sie dröhnende Motoren und staubige Filter - die Bodenreiniger von Hizero ersetzen das Saugen durch einen intelligenteren, leiseren und saubereren Ansatz.Das Geheimnis? Eine hochdichte Polymerrolle, die nasse und trockene Verschmutzungen entfernt, wie es auch in der Natur geschieht - zum Beispiel, wenn ein Hund mit seiner Zunge oder ein Tuch Verschüttetes aufnimmt. Diese Kombination aus Industrie und Natur bildet den Kern der Reinigungsphilosophie von Hizero: müheloses Reinigen ermöglichen.Das Ergebnis: kein Verheddern der Haare, keine Staubwolken und kein ohrenbetäubender Staubsaugerlärm. Es ist eine Reinigung, bei der man sich problemlos unterhalten kann. Hizero wird seine gesamte Produktpalette vorstellen, darunter zwei herausragende Modelle für sehr unterschiedliche Haushalte:F300 - klein, aber oho Der F300 ist für Wohnungen, Studios und kleinere Häuser konzipiert, wiegt nur 3,5 kg, lässt sich um 160° neigen, um unter Möbeln zu reinigen, und läuft mit einer Akkuladung eine Stunde lang. Er nimmt Krümel, Tierhaare und verschüttete Flüssigkeiten in einem Durchgang auf, ohne zu verstopfen oder Streifen zu hinterlassen. Bonus: Er ist flüsterleise bei weniger als 60 dB - so können Sie während eines Zoom-Calls reinigen, ohne dass es jemand bemerkt.F600 - das Arbeitstier für die ganze Familie Für größere Wohnungen und belebtere Böden bietet der F600 einen um 180° schwenkbaren Kopf, der sich den Wänden bis auf 7 mm nähert, einen doppelten Reinigungsrand und LED-Leuchten, um die unter dem Sofa versteckten Krümel zu finden. Ein 600-ml-Doppeltanksystem sorgt dafür, dass sauberes und schmutziges Wasser getrennt bleiben, und die Walzen sind so konstruiert, dass sich die Haare nicht verheddern. Trotz der hohen Leistung bleibt der Geräuschpegel unter 60 dB - perfekt für die Reinigung während des Mittagsschlafs.Und erstmals bietet Hizero mehr als die Reinigung von Fußböden:IFA-exklusiv: H100 Multifunktionaler Oberflächenreiniger Der H100, der in Berlin seine Weltpremiere feiert, bringt Hizeros saugfreie Reinigungstechnologie auf Arbeitsplatten, Tische und vieles mehr - ein echter Fortschritt für alle, die ein Gerät wollen, das alles kann.Probieren Sie selbst. Verschütten Sie es. Reinigen Sie es.Am Stand H9-143 können die Besucher die Hizero-Reinigungsgeräte bei praktischen Vorführungen testen, mit Produktexperten sprechen und sehen, wie die Marke neu denkt, was ein Reinigungsgerät sein kann. CEO Sam Li und Produktmanager Ben Tsang werden vor Ort sein.Das Putzen muss keine Last sein. Mit Hizero geht es schneller, leiser und macht sogar Spaß.Medienkontakt:PR: chloe.xu@hizero.comE-Mail: daisy.cai@hizero.comWebsite: www.hizero.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2761635/F600.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/keine-lust-auf-tierhaare-krumel-ihrer-kinder-und-laute-staubsauger-hizero-hat-die-losung--live-auf-der-ifa-2025-302543350.htmlOriginal-Content von: Hizero Appliances Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180744/6108873