WIESBADEN (ots) -Ob wegen des angespannten Wohnungsmarktes oder aus persönlichen Gründen: Studierende nehmen häufiger lange Pendelzeiten in Kauf als Berufspendelnde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt, benötigte knapp jede oder jeder sechste (16 %) Studierende regelmäßig eine Stunde oder mehr pro Tag für den einfachen Weg vom Wohnort zur Hochschule. Zum Vergleich: Bei Berufspendelnden traf dies nur auf 6 % zu. Mehr als ein Viertel (27 %) der Studierenden brauchte mehr als 30 Minuten für die Strecke zur Hochschule, war aber weniger als eine Stunde unterwegs. Mit 43 % pendelte ein Großteil der Studierenden 10 bis unter 30 Minuten. 14 % legten den einfachen Weg zur Hochschule in unter 10 Minuten zurück.Gut die Hälfte der Studierenden nutzt öffentliche Verkehrsmittel für den Weg zur HochschuleAn vielen Hochschulen erhalten Studierende ein vergünstigtes Ticket für Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch deshalb nutzte gut die Hälfte (53 %) von ihnen Bus und Bahn, um zur Hochschule zu gelangen. Unter Berufspendelnden ist der Anteil mit 16 % deutlich geringer. Auf Platz zwei folgt das Auto: Gut jede oder jeder fünfte (22 %) Studierende legte den Weg zur Hochschule mit dem Pkw zurück. Mit dem Fahrrad fuhren 15 % der Studierenden, zu Fuß gingen 9 %.28 % der Studierenden pendeln 25 oder mehr Kilometer zwischen Wohnort und HochschuleFür mehr als ein Viertel (28 %) der Studierenden lagen 25 oder mehr Kilometer zwischen Wohnort und Hochschule: 14 % der Studierenden benötigen 50 oder mehr Kilometer für die einfache Strecke zur Hochschule, für weitere 14 % waren es 25 bis unter 50 Kilometer. 18 % mussten 10 bis unter 25 Kilometer zur Hochschule zurücklegen, 20 % eine Strecke von 5 bis unter 10 Kilometer. Ein Großteil der Studierenden hatte einen vergleichsweise kurzen Weg zur Hochschule: Für gut ein Drittel (34 %) von ihnen war diese weniger als 5 Kilometer vom Wohnort entfernt.Methodische Hinweise:Bei den Daten zu den Pendlereigenschaften, die im Abstand von vier Jahren erhoben werden, handelt es sich um Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet.Weitere Informationen:Differenzierte Ergebnisse zum Pendelverhalten von Studierenden, Schülerinnen und Schülern sind in der Tabelle Bildungspendler auf der Themenseite Erwerbstätigkeit verfügbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.