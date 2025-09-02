DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Dienstag gegen 8.05 Uhr 19 Ticks niedriger bei 129,04 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,24, das -tief bei 129,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.563 Kontrakte.

Sollte die Unterstützung um 129,00 fallen, geraten laut Helaba die Unterstützungen bei 128,64 und 128,40 in den Blick. Einen Widerstand sieht das Haus beim Hoch der vergangenen Woche von 129,90. Impuls erwartet die Helaba unter anderem vom ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA am Nachmittag.

September 02, 2025 02:20 ET (06:20 GMT)

