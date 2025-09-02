© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias SchraderBYDs Verkäufe geraten ins Stocken. Rivalen wie Xiaomi und Xpeng setzen derweil neue Rekorde und erobern Marktanteile im heiß umkämpften Elektroauto-Markt.BYD, der weltgrößte Hersteller von Elektroautos, kämpft zunehmend mit Absatz- und Produktionsrückgängen. Im August stieg der Gesamtumsatz im Jahresvergleich lediglich um 0,1 Prozent, während Konkurrenten wie Geely mit 38 Prozent Zuwachs, Leapmotor mit einem Rekord von 57.066 Auslieferungen und Xpeng mit 37.709 verkauften Fahrzeugen stark zulegten. Auch Xiaomi meldete mit über 30.000 ausgelieferten Autos im August einen Durchbruch. BYDs Inlandsabsatz fiel dagegen um fast 15 Prozent, womit das Unternehmen seine Vormachtstellung im …Den vollständigen Artikel lesen ...
