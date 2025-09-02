Die Rallye an den Silbermärkten geht weiter. Der Silberpreis ist zum Auftakt in die neue Woche um 2,5% gestiegen und markierte mit 40,75 US$ je Feinunze den höchsten Stand seit September 2011. Was bedeutet das für Anleger und wie könnte es jetzt weitergehen? Bullischer Ausbruch Es hatte sich bereits in den letzten Tagen abgezeichnet, nun hat der kleine Bruder von Gold den Ausbruch zur Oberseite geschafft. Zum Ende der vergangenen Woche war der Silberpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
