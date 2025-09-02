Anzeige
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
02.09.25 | 08:02
37,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
02.09.2025 09:24 Uhr
100 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

[02.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE00BN4GXL6312,617,633.00EUR0123,686,554.819.8027
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,080,140.9398.47
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,040,761.0810.6811
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE000P7C793056,676.00GBP0620,877.5410.9549
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,222,198,356.01111.1089
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
01.09.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,330,906.7711.90130

© 2025 PR Newswire
