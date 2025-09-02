Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 02
[02.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,686,554.81
|9.8027
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,080,140.93
|98.47
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,040,761.08
|10.6811
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|620,877.54
|10.9549
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,222,198,356.01
|111.1089
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|01.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,330,906.77
|11.9013
|0
