Es war im frühen Handel, man könnte auch sagen zu nachtsschlafender Zeit. Der Goldpreis schwang sich, getrieben von einem erneuten Schwächeanfall des US-Dollar, auf zu einem neuen Rekordhoch. 3.508 Dollar erreichte der Goldpreis und übersprang damit den alten Rekord aus dem April um wenige Dollar.Die Analysten sind mittlerweile eifrig damit beschäftigt, die Prognosen für den Goldpreis nach oben zu revidieren. Goldman Sachs etwa hob das Jahresendziel für den Goldpreis von 3.300 auf 3.700 Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär