Frankfurt am Main (ots) -Mit der vollständigen Microsoft-Zertifizierung für sein gesamtes vernetztes System bietet Owl Labs flexible, IT-freundliche Lösungen, die sich nahtlos an jeden Meetingraum anpassen lassenOwl Labs (https://owllabs.de/), Marktführer im Bereich 360-Grad-Videokonferenzen mit KI-Unterstützung und hybrider Kollaborations-Technologie, gab heute bekannt, dass die Meeting Owl 4+ (https://owllabs.de/products/meeting-owl-4-plus) die Microsoft Teams-Zertifizierung erhalten hat. Mit diesem Meilenstein reiht sich die Meeting Owl 4+ neben der Meeting Owl 3 (https://owllabs.de/products/meeting-owl-3) und der Owl Bar (https://owllabs.de/products/owl-bar) in die Liste der für Microsoft Teams zertifizierten Peripheriegeräte ein. Mit der Zertifizierung des gesamten Ökosystems bietet Owl Labs IT-Fachleuten nun eine umfassende Produktpalette branchenführender hybrider Kollaborations-Lösungen.Mit dieser Errungenschaft festigt Owl Labs seine Rolle als vertrauenswürdiger IT-Partner, der fast 250.000 Unternehmen und 92 der Fortune-100-Unternehmen betreut. Die Teams-Zertifizierung bestätigt, dass die Produkte von Owl Labs die strengen Anforderungen von IT-Einkäufern erfüllen und eine optimale Funktionalität in Unternehmensökosystemen gewährleisten."Die Microsoft Teams-Zertifizierung für unsere gesamte Produktpalette unterstreicht unser Engagement für IT-Einkäufer in Unternehmen", so Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "Unsere Kund:innen können nun voll und ganz darauf vertrauen, dass jedes Gerät im Owl Labs-Ökosystem die höchsten Standards für die Teams-Integration erfüllt. Damit haben IT-Teams die Flexibilität, unsere Lösungen in Besprechungsräumen jeder Größe einzusetzen und dabei eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten."Owl Labs definiert das hybride Meeting-Erlebnis neu, indem es gleiche Voraussetzungen für Remote- und Präsenzteilnehmende schafft. Immer mehr Unternehmen verzichten auf starre, traditionelle wandmontierte Systeme und setzen stattdessen auf die modularen Plug-and-Play-Lösungen von Owl, die Portabilität, Erschwinglichkeit und Flexibilität bieten. Ob kleine Roundtable-Gespräche oder größere Versammlungen - die Technologie von Owl Labs lässt sich an jeden Raum und jede Art von Meeting anpassen.Die Teams-Zertifizierung ergänzt die wachsende Liste der unternehmensgerechten Validierungen von Owl Labs, darunter TAA-Konformität, Cyber Essentials Plus und BIS-Zertifizierung, die strenge Sicherheits- und Compliance-Standards für Regierungs- und Unternehmenskunden weltweit erfüllen. Der gleiche Fokus auf Zuverlässigkeit gilt auch für die in den USA entwickelte Software von Owl Labs, die fortlaufend aktualisiert wird, um kontinuierliche Innovationen zu liefern, die das Meeting-Erlebnis verbessern und den sich weiterentwickelnden Sicherheitsprotokollen entsprechen.Weitere Informationen zu den Produkten von Owl Labs finden Sie unter www.owllabs.deÜber Owl LabsOwl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt.Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die für Microsoft Teams zertifizierte Meeting Owl® 4+ ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt.Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.dePressekontakt:Nadine SchollOseonowllabs@oseon.comT: +49 160 98 46 86 56Original-Content von: Owl Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146788/6108924