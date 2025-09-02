FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag zum Handelsstart leicht nachgegeben. Der Dax rutschte wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten, die auch in der vergangenen Woche im Fokus gestanden hatte. "Zuletzt kamen an der 24.000-Punkte-Schwelle jedes Mal Käufer in den Markt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist aber gut vorstellbar, dass sich diese Kaufschwelle sukzessive nach unten verschiebt."

In den ersten Handelsminuten gab der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf 23.874 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,5 Prozent auf 30.291 Zähler. Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,5 Prozent auf 5.342 Zähler abwärts.

Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets rechnet vorerst nicht mit größeren Bewegungen im Dax, sondern sieht ihn vielmehr in einer sehr engen Seitwärtsspanne mit einer Bandbreite zwischen 24.150 und 23.785 Indexzählern pendeln.

Womöglich könnten frische Impulse am Nachmittag von den New Yorker Börsen für eine klarere Richtung sorgen. Am Montag war der US-Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Das hatte auch hierzulande Spuren hinterlassen, denn der Umsatz war laut Altmann so gering gewesen wie bisher noch nie in diesem Jahr.

Insbesondere warten Marktteilnehmer mit Spannung auf die Reaktion der US-Marktteilnehmer, nachdem ein Berufungsgericht Präsident Donald Trump am Freitag die Befugnis abgesprochen hatte, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig allerdings keine großen Kurseffekte, da Aktienanleger bei politischen Entwicklungen eher abwarteten. Mittelfristig aber bleibe die Unsicherheit in puncto Zölle hoch./ck/zb

