München (ots) -- Leonardo DiCaprios Doku-Zweiteiler zeichnet bedeutende Stationen aus dem Leben Sitting Bulls nach.- Mit dem indigenen Schauspieler Michael Spears ("Der mit dem Wolf tanzt") in der Titelrolle- Trailer: https://youtu.be/CDRHW1wf7Vw- "Sitting Bull" steht neben Kevin Costners neuer Doku-Serie "Kevin Costner's The West" im Mittelpunkt eines hochkarätig besetzten Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas - am 6. und 7. September auf The HISTORY Channel.Er gilt als Symbol des Widerstands gegen die US-amerikanische Expansion und als eine der prägendsten Persönlichkeiten der indigenen Geschichte Nordamerikas: Sitting Bull. Mit einer aufwendig produzierten, zweiteiligen Dokumentation widmet sich der HISTORY Channel am Samstag, 6. September 2025, ab 20:15 Uhr dem Leben und Vermächtnis dieser zentralen Figur in der US-amerikanischen Geschichte. Mit "Sitting Bull", produziert von Leonardo DiCaprio, ergänzt der HISTORY Channel sein exklusives Themenwochenende am 6. und 7. September 2025 zur Geschichte Nordamerikas: Neben "Sitting Bull" sind dann die Doku-Serie "Kevin Costner's The West" sowie der Doku-Dreiteiler "Der Kampf um Amerika" zu sehen - allesamt TV-Premieren im deutschsprachigen Raum."Sitting Bull" befasst sich mit den wichtigsten Stationen aus dem Leben des legendären Anführers der Lakota-Sioux und zeichnet entscheidende Entwicklungen in der indigenen Geschichte Nordamerikas nach, etwa die Schlacht am Little Bighorn, den Angriff am Washita, die Schlacht am Cedar Creek und das Massaker von Wounded Knee. Ebenso widmet sich der Doku-Zweiteiler weiteren Persönlichkeiten jener Zeit, darunter Buffalo Bill und Crazy Horse.Der Doku-Zweiteiler, an dem sowohl vor als auch hinter der Kamera zahlreiche indigene Akteure mitwirkten, kombiniert Archivmaterial und Experteninterviews mit dramatisierten Szenen, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler die historischen Figuren verkörpern. Michael Spears, wie Sitting Bull ein Lakota, übernahm die Titelrolle. Der 47-Jährige trat bereits in diversen Film- und TV-Produktionen auf, darunter Kevin Costners "Der mit dem Wolf tanzt", in dem Spears die Rolle des Otter spielte, die von Steven Spielberg produzierte Serie "Into the West - In den Westen" und der Serienerfolg mit Harrison Ford "1923" (Spears in der Rolle von Runs His Horse).In weiteren Rollen wirken in "Sitting Bull" unter anderem die Schauspieler Jarrod Daniel (Gall), Kyle Naylor (General Custer), William Belleau (Bloody Knife), Joel Oulette (Crazy Horse), Pat Alec (Crow King), Trevor Carroll (Inkpaduta), Shane Ghostkeeper (Red Cloud) und James Burke (General Alfred Sully) mit. Zudem ist in der englischsprachigen Originalfassung (im deutschsprachigen Raum über den Zweikanalton verfügbar) Mo Brings Plenty ("Yellowstone") als Erzähler zu hören."Sitting Bull" wurde für den HISTORY Channel von Stephen David Entertainment und Appian Way Productions in Partnerschaft mit IllumiNative und GroupM Motion Entertainment produziert. Als Executive Producer fungierten Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson, Phillip Watson (Appian Way Productions), Stephen David (Stephen David Entertainment), Crystal Echo Hawk (IllumiNative), Dee Jay Two Bears (Creative Native Network), Richard Foster, Chet Fenster (GroupM Motion Entertainment), Mary E. Donahue, Zachary Behr (The HISTORY Channel) und Larry Pourier. Regie führten Phillip Montgomery und Christopher Nataanii Cegielski.Neben der Ausstrahlung auf dem HISTORY Channel wird "Sitting Bull" auch im Stream und auf Abruf über HISTORY Play bei Amazon und YouTube und weitere Plattformen wie WOW von Sky verfügbar sein.Die Sendetermine des Themenwochenendes im Überblick:- Samstag, 6. September 2025, ab 20:15 Uhr: Beide Teile von "Sitting Bull"- Sonntag, 7. September 2025, 20:15 Uhr: Start von "Kevin Costner's The West"- Sonntag, 7. September 2025, 21:05 Uhr: Start von "Der Kampf um Amerika" (Originaltitel: "Battlefield America"), dreiteilige Doku über die wichtigsten Schlachten des Amerikanischen BürgerkriegsWeitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@hearstnetworks.comwww.history.dewww.crimeandinvestigation.dewww.hearstnetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55632/6108927