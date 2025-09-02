Die Rheinmetall-Aktie hat zum Monatsauftakt einen Kursanstieg von rund 3,5 Prozent erzielt. Dabei überwand das Papier einen charttechnisch wichtigen Widerstand und generierte damit ein frisches Kaufsignal. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Hürde es nun zu meistern gilt und wohin sich der Kurs der Rheinmetall-Aktie entwickeln könnte.Konkret knackte die Aktie zum Wochenanfang den GD50, der aktuell bei 1.721,30 Euro verläuft. Mit dem frischen Kaufsignal im Nacken dürfte nun das Augusthoch bei 1.791 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
