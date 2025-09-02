ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 02
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
25,275,693.0000
3.9786 USD
IE00BLRPQH31
01 Sep 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,758,091.0000
9.0054 USD
IE00BJXRZJ40
01 Sep 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
15,335,238.0000
5.4891 USD
IE00BLRPRR04
01 Sep 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
6.0691 USD
IE000RMSPY39
01 Sep 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
5.6032 USD
IE000PY7F8J9
01 Sep 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
11,672,185.0000
5.6750 USD
IE000QUCVEN9
01 Sep 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
32,682,689.0000
7.7629 USD
IE000GA3D489
01 Sep 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
24,231,163.0000
9.4304 USD
IE0003A512E4
01 Sep 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
5,100,654.0000
4.5908 USD
IE000O5M6XO1
01 Sep 2025