Forscher:innen setzen Künstliche Intelligenz und andere Techniken ein, um Erdbeben rechtzeitig vorherzusagen und Menschen in Sicherheit zu bringen. Im September 2017, etwa zwei Minuten, bevor ein Erdbeben der Stärke 8,2 Mexiko City erschütterte, warnten heulende Sirenen die Bewohner. Solche Frühwarnsysteme gibt es inzwischen auch in den Vereinigten Staaten, Japan, der Türkei, Italien oder Rumänien. Schon drei bis fünf Sekunden nach dem Beginn eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n