Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen bewegen sich um 2,7% bis 2,8% und machen Deutschland weiterhin zum Stabilitätsanker im Euroraum, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Auffällig sei die Spreadausweitung französischer Staatsanleihen im Zuge der Regierungskrise. Sollte Premierminister Bayrou die Vertrauensabstimmung am 8. September verlieren, könnten Neuwahlen folgen - ein Szenario, das deutsche Bunds zusätzlich stützen würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
