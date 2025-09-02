Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten ist die vergangene Woche recht ruhig verlaufen, so die Analysten der DekaBank.Lediglich Frankreich sei negativ aus dem Rahmen gefallen, weil dort die politische Verunsicherung mit der Ankündigung einer Vertrauensabstimmung um die Haushaltskonsolidierung wieder hochgekocht sei. Französische Staatsanleihen seien der Wochenverlierer gewesen, aber auch italienische hätten sich ein wenig anstecken lassen. Bundesanleihen hätten dagegen profitiert und die Differenz (Spread) zu den anderen Euro-Ländern wieder etwas ausbauen können, die Woche absolut betrachtet aber kaum verändert abgeschlossen. Für Covered Bonds und Corporates sei die neue Finanzierungssaison stark gestartet. Reichlich neue Emissionen seien auf eine große Nachfrage gestoßen, ausstehende Covered Bonds am Sekundärmarkt hätten von der Marktbelebung ebenfalls profitiert. Corporates und Hochzinsanleihen hätten dagegen leicht unter der zunehmenden Risikowahrnehmung gelitten. (Märkte im Fokus vom 01.09.2025) (02.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
