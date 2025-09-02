Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) legt die Weichen für ihre Sanierung. Ein IDW S6-Gutachten bestätigt die Fortführungsfähigkeit bis 2027. Kernpunkte sind eine groß angelegte Kapitalerhöhung, ein Debt-to-Equity-Swap über 120 Mio. Euro und Immobilienverkäufe im Volumen von 300 Mio. Euro. Sanierung bis 2027 abgesichert Das finale Gutachten der FTI-Andersch AG sieht einen Sanierungszeitraum bis September 2027 vor. Parallel haben die wesentlichen Finanzierungsgläubiger ihre Fälligkeiten verlängert. Damit gewinnt die Deutsche Konsum REIT dringend benötigte Luft, um ihre Verschuldung abzubauen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
