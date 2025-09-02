Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
02.09.25 | 08:02
37,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
02.09.2025 10:06 Uhr
107 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

[01.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BN4GXL63

12,617,633.00

EUR

0

123,825,033.97

9.8136

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,083,551.96

98.579

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,005,871.70

111.2208

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,435,308.06

121.2832

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BN0T9H70

52,240.00

GBP

0

6,152,931.32

117.782

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BKX90X67

54,119.00

EUR

0

5,993,551.24

110.7476

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE00BKX90W50

17,507.00

CHF

0

1,739,564.52

99.3639

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000L1I4R94

1,803,464.00

USD

0

20,502,928.94

11.3686

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000LJG9WK1

512,702.00

GBP

0

5,183,914.39

10.111

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

478,593.00

11.8256

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

413,693,544.17

111.4913

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,694,222.21

10.2

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

3,029,664.69

11.108

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000WXLHR76

1,033,673.00

EUR

0

11,038,863.38

10.6793

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000P7C7930

56,676.00

GBP

0

620,740.69

10.9524

Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000061JZE2

957,028.00

USD

0

10,118,530.50

10.5729

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,231,340,846.92

111.9401

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,306,745.27

11.8668

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000YMBL844

2,101,066.00

USD

0

21,502,846.95

10.2343

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000RH1ZG27

45,000.00

USD

0

467,235.62

10.383

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000CCQKON9

2,034,999.00

EUR

0

20,487,797.73

10.0677

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,348.51

10.0596

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

29.08.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,144,713.70

10.0877


© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.