Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 02
[01.09.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
29.08.25
IE00BN4GXL63
12,617,633.00
EUR
0
123,825,033.97
9.8136
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,083,551.96
98.579
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,005,871.70
111.2208
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,435,308.06
121.2832
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BN0T9H70
52,240.00
GBP
0
6,152,931.32
117.782
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BKX90X67
54,119.00
EUR
0
5,993,551.24
110.7476
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
29.08.25
IE00BKX90W50
17,507.00
CHF
0
1,739,564.52
99.3639
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
29.08.25
IE000L1I4R94
1,803,464.00
USD
0
20,502,928.94
11.3686
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
29.08.25
IE000LJG9WK1
512,702.00
GBP
0
5,183,914.39
10.111
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
478,593.00
11.8256
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
413,693,544.17
111.4913
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,694,222.21
10.2
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,029,664.69
11.108
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,038,863.38
10.6793
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
29.08.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
620,740.69
10.9524
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
29.08.25
IE000061JZE2
957,028.00
USD
0
10,118,530.50
10.5729
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
29.08.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,231,340,846.92
111.9401
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
29.08.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,306,745.27
11.8668
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
29.08.25
IE000YMBL844
2,101,066.00
USD
0
21,502,846.95
10.2343
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
29.08.25
IE000RH1ZG27
45,000.00
USD
0
467,235.62
10.383
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
29.08.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,487,797.73
10.0677
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
29.08.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,348.51
10.0596
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
29.08.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,144,713.70
10.0877